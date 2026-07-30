Рейтинг@Mail.ru
В Йемене прогремели взрывы - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 30.07.2026
В Йемене прогремели взрывы

В столице Йемена Сане прогремели взрывы

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanДым над Саной
Дым над Саной - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Дым над Саной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В столице Йемена Сане прозвучали взрывы, предположительно, от авиаударов по ее окрестностям.
КАИР, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в столице Йемена Сане, предположительно, от авиаударов по ее окрестностям, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных органах власти.
"Взрывы сотрясли столицу Сану, предположительно, в результате авиаударов по ее окраинам", - сказал источник.
Взрывы совпали по времени с еженедельным выступлением лидера шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малика аль-Хуси, который заявил, что движение продолжит атаки на Саудовскую Аравию, так как это вынужденная мера для прорыва установленной вокруг северного Йемена блокады. Хуситы контролируют Сану.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
СМИ: Саудовская Аравия призывает США воздержаться от ударов по хуситам
Вчера, 08:19
 
В миреЙеменСанаСаудовская АравияАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала