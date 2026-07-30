В Йемене прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В столице Йемена Сане прозвучали взрывы, предположительно, от авиаударов по ее окрестностям.
КАИР, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в столице Йемена Сане, предположительно, от авиаударов по ее окрестностям, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных органах власти.
"Взрывы сотрясли столицу Сану, предположительно, в результате авиаударов по ее окраинам", - сказал источник.
Взрывы совпали по времени с еженедельным выступлением лидера шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малика аль-Хуси, который заявил, что движение продолжит атаки на Саудовскую Аравию, так как это вынужденная мера для прорыва установленной вокруг северного Йемена блокады. Хуситы контролируют Сану.