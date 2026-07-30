В Одесской области прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одесском районе Украины прогремели взрывы.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Одесском районе одноименной области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Одесской области.
"В Одесском районе прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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