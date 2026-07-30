Во Львове и Ивано-Франковске прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Взрывы прогремели во Львове и Ивано-Франковске на Украине.
- Сигнал воздушной тревоги звучит практически на всей территории Украины, за исключением части Николаевской и Одесской областей.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городах Львов и Ивано-Франковск на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги на большей части территории страны.
"Во Львове слышны взрывы... Также взрывы были слышны в Ивано-Франковске", - говорится в сообщениях в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит сейчас практически на всей территории Украины, за исключением части Николаевской и Одесской областей.
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