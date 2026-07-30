На юге Ирана прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На юге Ирана звучат взрывы на фоне атак со стороны США, сообщает телеканал Press TV.
- Центральное командование ВС США сообщило о начале новой волны ударов по Ирану.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы звучат на юге Ирана на фоне атак со стороны США, сообщает телеканал Press TV.
"Взрывы слышны в нескольких южных локациях в Иране на фоне атак США", - говорится в публикации Press TV в Telegram-канале.
Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале новой волны ударов по Ирану, начиная с 3 ночи мск четверга.