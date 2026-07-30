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На юге Ирана прогремели взрывы - РИА Новости, 30.07.2026
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03:46 30.07.2026
На юге Ирана прогремели взрывы

Press TV: на юге Ирана прогремели взрывы

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юге Ирана звучат взрывы на фоне атак со стороны США, сообщает телеканал Press TV.
  • Центральное командование ВС США сообщило о начале новой волны ударов по Ирану.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы звучат на юге Ирана на фоне атак со стороны США, сообщает телеканал Press TV.
"Взрывы слышны в нескольких южных локациях в Иране на фоне атак США", - говорится в публикации Press TV в Telegram-канале.
Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале новой волны ударов по Ирану, начиная с 3 ночи мск четверга.
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