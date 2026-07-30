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В Черкассах и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 30.07.2026
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02:32 30.07.2026 (обновлено: 02:38 30.07.2026)
В Черкассах и Харькове прогремели взрывы

В Черкассах и Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взрывы прогремели неподалеку от города Черкассы и в Харькове.
  • Сигнал воздушной тревоги звучит практически на всей территории Украины, за исключением запада страны, а также Одесской и Николаевской областей.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел неподалеку от города Черкассы и в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги на большей части территории страны.
"Поблизости от Черкасс прозвучал взрыв... Серия взрывов прозвучала в Харькове", - говорится в публикациях "Общественного" в Telegram-канале.
Позднее телеканал сообщил также о взрыве в пригороде Харькова.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит сейчас практически на всей территории Украины за исключением запада страны, а также Одесской и Николаевской областей.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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