В Черкассах и Харькове прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Взрывы прогремели неподалеку от города Черкассы и в Харькове.
- Сигнал воздушной тревоги звучит практически на всей территории Украины, за исключением запада страны, а также Одесской и Николаевской областей.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел неподалеку от города Черкассы и в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги на большей части территории страны.
"Поблизости от Черкасс прозвучал взрыв... Серия взрывов прозвучала в Харькове", - говорится в публикациях "Общественного" в Telegram-канале.
Позднее телеканал сообщил также о взрыве в пригороде Харькова.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит сейчас практически на всей территории Украины за исключением запада страны, а также Одесской и Николаевской областей.
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