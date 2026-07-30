В Сумах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Сумы на Украине прогремели взрывы.
- Сигнал воздушной тревоги звучит практически на всей территории Украины, за исключением запада страны, а также Одесской и Николаевской областей.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги на большей части территории страны.
"Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит сейчас практически на всей территории Украины за исключением запада страны, а также Одесской и Николаевской областей.
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