В Винницкой области прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Винницкой области Украины прозвучали взрывы.
- На большей части территории Украины, за исключением запада страны, а также Одесской и Николаевской областей, звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Винницкой области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги на большей части территории страны.
"В Винницкой области были слышны звуки взрывов", - говорится в публикации "Общественного" в Telegram-канале.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит сейчас практически на всей территории Украины за исключением запада страны, а также Одесской и Николаевской областей.
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