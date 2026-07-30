В Харькове повторно прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Новый взрыв прогремел в четверг в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее этот телеканал сообщал о взрыве в Харькове.
"В Харькове прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Харьковской области.
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