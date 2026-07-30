В Люблинском воеводстве в Польше прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Люблинском воеводстве, между населенными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице, был слышен мощный грохот.
- Полицейские обнаружили на поле воронку и разбросанные элементы неидентифицированного объекта.
ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Польская полиция сообщает о сильном взрыве и обнаруженной воронке в Люблинском воеводстве.
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"Сегодня утром мы получили сообщение о том, что в Билгорайском повяте между населёнными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице был слышен мощный грохот. На место дежурный направил полицейские патрули", - говорится в сообщении.
Полицейские обнаружили на поле в расстоянии около двух километров от построек "воронку и разбросанные элементы неидентифицированного объекта".
О происшествии уведомлены соответствующие службы, на место направлены полицейские контртеррористического подразделения.
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