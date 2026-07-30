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В Люблинском воеводстве в Польше прогремел взрыв - РИА Новости, 30.07.2026
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08:18 30.07.2026
В Люблинском воеводстве в Польше прогремел взрыв

В Люблинском воеводстве в Польше прогремел взрыв, образовалась воронка

© Depositphotos.com / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Люблинском воеводстве, между населенными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице, был слышен мощный грохот.
  • Полицейские обнаружили на поле воронку и разбросанные элементы неидентифицированного объекта.
ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Польская полиция сообщает о сильном взрыве и обнаруженной воронке в Люблинском воеводстве.
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"Сегодня утром мы получили сообщение о том, что в Билгорайском повяте между населёнными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице был слышен мощный грохот. На место дежурный направил полицейские патрули", - говорится в сообщении.
Полицейские обнаружили на поле в расстоянии около двух километров от построек "воронку и разбросанные элементы неидентифицированного объекта".
О происшествии уведомлены соответствующие службы, на место направлены полицейские контртеррористического подразделения.
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