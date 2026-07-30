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В нескольких городах Украины, включая Киев, прогремели взрывы - РИА Новости, 30.07.2026
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01:15 30.07.2026 (обновлено: 07:54 30.07.2026)
В нескольких городах Украины, включая Киев, прогремели взрывы

В нескольких городах Украины, включая Киев, на фоне тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве, Украина
Работа ПВО в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве, Украина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах Украины, включая Киев, Полтаву, Кривой Рог, Сумы, Харьков, Львов, Ивано-Франковск, а также в Винницкой области и рядом с Черкассами.
  • По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала практически на всей территории Украины, за исключением части Николаевской и Одесской областей.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах Украины, включая Киев.
В 00:12 мск звуки детонации прозвучали в Полтаве. Позже телеканал "Общественное" сообщил о подобном инциденте в Киеве, Кривом Роге, Сумах, Харькове, Львове и Ивано-Франковске.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
В Полтаве прогремел взрыв
Вчера, 00:22
Также взрывы прозвучали в в Винницкой области и рядом с Черкассами.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит практически на всей территории Украины, за исключением части Николаевской и Одесской областей..
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреУкраинаПолтаваВооруженные силы Украины
 
 
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