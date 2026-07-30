В нескольких городах Украины, включая Киев, прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах Украины, включая Киев, Полтаву, Кривой Рог, Сумы, Харьков, Львов, Ивано-Франковск, а также в Винницкой области и рядом с Черкассами.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала практически на всей территории Украины, за исключением части Николаевской и Одесской областей.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах Украины, включая Киев.

В 00:12 мск звуки детонации прозвучали в Полтаве. Позже телеканал "Общественное" сообщил о подобном инциденте в Киеве, Кривом Роге, Сумах, Харькове, Львове и Ивано-Франковске.

Также взрывы прозвучали в в Винницкой области и рядом с Черкассами.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит практически на всей территории Украины, за исключением части Николаевской и Одесской областей..