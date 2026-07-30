В нескольких городах Украины, включая Киев, прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах Украины, включая Киев, Полтаву, Кривой Рог, Сумы, Харьков, Львов, Ивано-Франковск, а также в Винницкой области и рядом с Черкассами.
- По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала практически на всей территории Украины, за исключением части Николаевской и Одесской областей.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких городах Украины, включая Киев.
В 00:12 мск звуки детонации прозвучали в Полтаве. Позже телеканал "Общественное" сообщил о подобном инциденте в Киеве, Кривом Роге, Сумах, Харькове, Львове и Ивано-Франковске.
В Полтаве прогремел взрыв
Вчера, 00:22
Также взрывы прозвучали в в Винницкой области и рядом с Черкассами.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит практически на всей территории Украины, за исключением части Николаевской и Одесской областей..
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18