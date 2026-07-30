В Полтаве прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве.
- Воздушная тревога также объявлена в Черниговской, Черкасской, Сумской и частях Харьковской областей.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве.
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"В Полтаве был слышен взрыв", — передал телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в части Полтавской области звучит воздушная тревога. Кроме того, сирены работают в Черниговской, Черкасской, Сумской и частях Харьковской областей.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18