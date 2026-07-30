Нужен новый взгляд на современный город, считает Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ Медведев считает, что нужен новый взгляд на то, как должен выглядеть современный город или поселок.

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Сегодня нужен новый взгляд на то, как должен выглядеть современный город, поселок, считает председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Медведев в четверг принял участие в молодежном форуме "Гвардейск".

"Как ни крути, но нужен современный взгляд, в том числе и на то, как должен выглядеть современный город, поселок. Критерии жизни ведь меняются", - сказал Медведев в ходе форума.