В посольстве России в Вашингтоне откроется избирательный участок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В посольстве РФ в Вашингтоне откроется избирательный участок для проведения выборов депутатов Госдумы девятого созыва.
- Избирательный участок № 8388 будет работать 20 сентября с 08:00 до 20:00 по местному времени, предварительная регистрация для участия в голосовании не требуется.
- Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября.
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Избирательный участок для проведения выборов депутатов Госдумы девятого созыва откроется в посольстве РФ в Вашингтоне, сообщает посольство России в США.
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"Для проведения голосования образован избирательный участок № 8388 в посольстве Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки, который расположен по адресу: 2645, Tunlaw Rd, Washington, DC, 20007", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, избирательный участок будет работать 20 сентября с 08.00 до 20.00 по местному времени. Предварительная регистрация для участия в голосовании не требуется.
Посольство напоминает, что принять участие в голосовании могут граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста и обладающие активным избирательным правом.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.