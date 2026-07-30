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В посольстве России в Вашингтоне откроется избирательный участок - РИА Новости, 30.07.2026
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23:36 30.07.2026 (обновлено: 23:45 30.07.2026)
В посольстве России в Вашингтоне откроется избирательный участок

В посольстве России в Вашингтоне откроют избирательный участок для выборов в ГД

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В посольстве РФ в Вашингтоне откроется избирательный участок для проведения выборов депутатов Госдумы девятого созыва.
  • Избирательный участок № 8388 будет работать 20 сентября с 08:00 до 20:00 по местному времени, предварительная регистрация для участия в голосовании не требуется.
  • Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября.
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Избирательный участок для проведения выборов депутатов Госдумы девятого созыва откроется в посольстве РФ в Вашингтоне, сообщает посольство России в США.
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"Для проведения голосования образован избирательный участок № 8388 в посольстве Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки, который расположен по адресу: 2645, Tunlaw Rd, Washington, DC, 20007", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, избирательный участок будет работать 20 сентября с 08.00 до 20.00 по местному времени. Предварительная регистрация для участия в голосовании не требуется.
Посольство напоминает, что принять участие в голосовании могут граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста и обладающие активным избирательным правом.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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