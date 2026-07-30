В посольстве России в Вашингтоне откроется избирательный участок

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Избирательный участок для проведения выборов депутатов Госдумы девятого созыва откроется в посольстве РФ в Вашингтоне, сообщает посольство России в США.

"Для проведения голосования образован избирательный участок № 8388 в посольстве Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки, который расположен по адресу: 2645, Tunlaw Rd, Washington, DC, 20007", - говорится в сообщении .

Согласно сообщению, избирательный участок будет работать 20 сентября с 08.00 до 20.00 по местному времени. Предварительная регистрация для участия в голосовании не требуется.