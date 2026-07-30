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Выборы в России пройдут достойно, заявила Памфилова - РИА Новости, 30.07.2026
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18:57 30.07.2026
Выборы в России пройдут достойно, заявила Памфилова

Памфилова: выборы в России пройдут достойно вопреки потугам западных русофобов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Элла Памфилова выразила уверенность в достойном проведении выборов в России, несмотря на действия западных стран.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выразила уверенность в том, что выборы в России будут проведены достойно, несмотря на потуги западных русофобов, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг провел рабочую встречу в Памфиловой в Смольном. Глава ЦИК поблагодарила его за поддержку, которую городские власти оказывают местным избирательным комиссиям.
"Для всех нас это уникальный опыт проведения голосования фактически во время войны, которую Запад развязал против России. Но мы не отказываемся от проведения выборов. Мы их готовим, и я уверена, что мы их достойно проведем вопреки всем потугам западных русофобов", — сказала Памфилова, слова которой приводятся в сообщении.
Как отметил Беглов, подготовка к выборам ведется в плановом режиме. При этом приоритетом остается открытость и прозрачность голосования.
В единый день голосования (ЕДГ) 2026 года запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.
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