Краткий пересказ от РИА ИИ Элла Памфилова выразила уверенность в достойном проведении выборов в России, несмотря на действия западных стран.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова выразила уверенность в том, что выборы в России будут проведены достойно, несмотря на потуги западных русофобов, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг провел рабочую встречу в Памфиловой в Смольном. Глава ЦИК поблагодарила его за поддержку, которую городские власти оказывают местным избирательным комиссиям.

"Для всех нас это уникальный опыт проведения голосования фактически во время войны, которую Запад развязал против России . Но мы не отказываемся от проведения выборов. Мы их готовим, и я уверена, что мы их достойно проведем вопреки всем потугам западных русофобов", — сказала Памфилова, слова которой приводятся в сообщении.

Как отметил Беглов, подготовка к выборам ведется в плановом режиме. При этом приоритетом остается открытость и прозрачность голосования.