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Залужный нанял британскую PR-компанию к возможным выборам на Украине - РИА Новости, 30.07.2026
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01:31 30.07.2026 (обновлено: 03:30 30.07.2026)
Залужный нанял британскую PR-компанию к возможным выборам на Украине

Прозоров: Залужный нанял британскую PR-компанию к возможным выборам на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный нанял британскую фирму Molfar.
  • Она будет поддерживать имидж Залужного и возможных ударов по конкурентам в президентской гонке.
  • По словам Прозорова, за Залужным стоят британские круги, которые желают видеть его на посту президента Украины.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный нанял британскую фирму Molfar, чтобы поддерживать имидж и быть готовым к возможным президентским выборам, рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.
«

"Залужный заключил контракт с Molfar. Он использует ее для ударов по конкурентам в президентской гонке, по пиару себя как возможного будущего президента" — сказал он.

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По данным Прозорова, этой фирме платит не только сам Залужный из своих источников, но и стоящие за ним британские круги, желающие видеть его на посту президента Украины.
"Такие, как Залужный — они уже пытаются играть в свою игру. Они уже не хотят быть просто марионетками чьими-то, они уже свои инструменты выращивают и используют. У них есть свои кукловоды. Но они уже и сами кукловоды у каких-то других подчиненных им структур", — пояснил собеседник агентства.
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Ранее Прозоров заявил РИА Новости, что власти Британии рассматривают экс-главкома ВСУ и нынешнего украинского посла в Лондоне Валерия Залужного как потенциального кандидата на высокие должности в украинском госаппарате, в том числе на президентский пост.
Согласно исследованию компании Ipsos, Залужному, Кириллу Буданову* и даже украинскому боксеру Александру Усику граждане Украины доверяют больше, чем Владимиру Зеленскому.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг главы киевского режима опустился до 4%.
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