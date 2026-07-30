Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный нанял британскую фирму Molfar.

Она будет поддерживать имидж Залужного и возможных ударов по конкурентам в президентской гонке.

По словам Прозорова, за Залужным стоят британские круги, которые желают видеть его на посту президента Украины.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный нанял британскую фирму Molfar, чтобы поддерживать имидж и быть готовым к возможным президентским выборам, рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.

« "Залужный заключил контракт с Molfar. Он использует ее для ударов по конкурентам в президентской гонке, по пиару себя как возможного будущего президента" — сказал он.

По данным Прозорова, этой фирме платит не только сам Залужный из своих источников, но и стоящие за ним британские круги, желающие видеть его на посту президента Украины

"Такие, как Залужный — они уже пытаются играть в свою игру. Они уже не хотят быть просто марионетками чьими-то, они уже свои инструменты выращивают и используют. У них есть свои кукловоды. Но они уже и сами кукловоды у каких-то других подчиненных им структур", — пояснил собеседник агентства.

Ранее Прозоров заявил РИА Новости, что власти Британии рассматривают экс-главкома ВСУ и нынешнего украинского посла в Лондоне Валерия Залужного как потенциального кандидата на высокие должности в украинском госаппарате, в том числе на президентский пост.

Согласно исследованию компании Ipsos, Залужному, Кириллу Буданову* и даже украинскому боксеру Александру Усику граждане Украины доверяют больше, чем Владимиру Зеленскому.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг главы киевского режима опустился до 4%.