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Вучич на смотровой площадке над ущельем заявил, что весит 117 килограммов - РИА Новости, 30.07.2026
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19:14 30.07.2026
Вучич на смотровой площадке над ущельем заявил, что весит 117 килограммов

Вучич перед выходом на площадку со стеклянным полом признался, что весит 117 кг

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич участвовал в открытии первой в стране стеклянной смотровой площадки на высоте 879 метров.
  • Перед выходом "на стекло" он заявил, что весит 117 килограммов.
БЕЛГРАД, 30 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на открытии стеклянной смотровой площадки над ущельем заявил, что весит 117 кг.
В четверг президент Сербииучаствовал в открытии первой в стране стеклянной смотровой площадки на высоте 879 метров на горе Каблар над Овчарско-Кабларским ущельем на западе стране.
«
"С учетом того, что во мне 117 килограммов, пойдем на стекло. Пойдем в обнимку с (директором госпредприятия-подрядчика Путеви Србиjе, Зораном) Дробняком, будь что будет. Знаете на сколько это рассчитано и тестировано? На 130 тонн, могут встать 800 человек, давайте посмотрим", - сказал Вучич и отправился на стеклянную площадку с сопровождающими.
Трансляцию вело агентство Танюг.
Вучич по росту в 199 сантиметров является одним из самых высоких политиков региона и Европы.
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