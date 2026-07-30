Вучич на смотровой площадке над ущельем заявил, что весит 117 килограммов

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"С учетом того, что во мне 117 килограммов, пойдем на стекло. Пойдем в обнимку с (директором госпредприятия-подрядчика Путеви Србиjе, Зораном) Дробняком, будь что будет. Знаете на сколько это рассчитано и тестировано? На 130 тонн, могут встать 800 человек, давайте посмотрим", - сказал Вучич и отправился на стеклянную площадку с сопровождающими.