Вучич на смотровой площадке над ущельем заявил, что весит 117 килограммов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Сербии Александр Вучич участвовал в открытии первой в стране стеклянной смотровой площадки на высоте 879 метров.
- Перед выходом "на стекло" он заявил, что весит 117 килограммов.
БЕЛГРАД, 30 июл - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на открытии стеклянной смотровой площадки над ущельем заявил, что весит 117 кг.
В четверг президент Сербииучаствовал в открытии первой в стране стеклянной смотровой площадки на высоте 879 метров на горе Каблар над Овчарско-Кабларским ущельем на западе стране.
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"С учетом того, что во мне 117 килограммов, пойдем на стекло. Пойдем в обнимку с (директором госпредприятия-подрядчика Путеви Србиjе, Зораном) Дробняком, будь что будет. Знаете на сколько это рассчитано и тестировано? На 130 тонн, могут встать 800 человек, давайте посмотрим", - сказал Вучич и отправился на стеклянную площадку с сопровождающими.
Трансляцию вело агентство Танюг.
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27 июня, 20:08