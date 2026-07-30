ВСУ упростили процедуру возвращения дезертиров в военные части

"Добровольное возвращение из СОЧ (самовольное оставление части – ред.)… Для военнослужащих…, у которых факт СОЧ был зафиксирован до 12 июня 2026 года, введен упрощенный механизм возврата к службе через приложение "Армия+", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба ВСУ.

По данным генштаба, ушедший в самоволку самостоятельно может выбрать воинскую часть для дальнейшей службы. Проходить через батальоны резерва или обращаться в военную службу правопорядка, как было ранее, больше не нужно.

Как сообщали ранее РИА Новости в российских силовых структурах, на конец 2025 года в уголовном розыске за оставление позиций с оружием находились 161,5 тысячи человек, а около 480 тысяч военнослужащих суммарно сбежали из украинской армии. В это число также входят уничтоженные российскими бойцами украинские боевики, которых на фоне большого числа пропавших без вести иногда записывают в дезертиры.