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ВСУ упростили процедуру возвращения дезертиров в военные части - РИА Новости, 30.07.2026
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23:29 30.07.2026
ВСУ упростили процедуру возвращения дезертиров в военные части

Генштаб ВСУ: дезертиры могут вернуться в военные части по упрощенной процедуре

© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для украинских военнослужащих, ушедших в самоволку до 12 июня 2026 года, упрощен механизм возврата к службе.
  • Военнослужащие могут выбрать воинскую часть для дальнейшей службы через приложение «Армия+» без необходимости обращаться в батальоны резерва или военную службу правопорядка.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Процедура возвращения в военные части ВСУ на фоне нехватки личного состава упрощена для ушедших в самоволку украинских боевиков, сообщает украинский генштаб.
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"Добровольное возвращение из СОЧ (самовольное оставление части – ред.)… Для военнослужащих…, у которых факт СОЧ был зафиксирован до 12 июня 2026 года, введен упрощенный механизм возврата к службе через приложение "Армия+", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генштаба ВСУ.

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По данным генштаба, ушедший в самоволку самостоятельно может выбрать воинскую часть для дальнейшей службы. Проходить через батальоны резерва или обращаться в военную службу правопорядка, как было ранее, больше не нужно.
Как сообщали ранее РИА Новости в российских силовых структурах, на конец 2025 года в уголовном розыске за оставление позиций с оружием находились 161,5 тысячи человек, а около 480 тысяч военнослужащих суммарно сбежали из украинской армии. В это число также входят уничтоженные российскими бойцами украинские боевики, которых на фоне большого числа пропавших без вести иногда записывают в дезертиры.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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