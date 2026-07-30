В Горловке после удара ВСУ погиб мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке погиб мирный житель после атаки ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.
- Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта там проживало более 250 тысяч человек.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в Горловке в ДНР после атаки ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии в Горловке погиб мирный житель", - написал Приходько в своем канале на платформе "Макс".
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.