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СМИ: майор ВСУ, заставлявший солдат строить себе дом, избивал подчиненных - РИА Новости, 30.07.2026
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СМИ: майор ВСУ, заставлявший солдат строить себе дом, избивал подчиненных

Страна.ua: заставлявший солдат строить себе дом майор ВСУ избивал подчиненных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Майор ВСУ, известный под позывным «Вельбот», заставлял подчиненных строить ему дачу вместо несения воинской службы.
  • Командира батальона бригады беспилотных систем обвиняют в превышении служебных полномочий, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
  • Майор регулярно издевался и избивал военнослужащих, в том числе с использованием электрошокера.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Майор ВСУ, заставлявший солдат строить себе дачу, регулярно издевался и избивал военнослужащих, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о задержании майора ВСУ, который заставил подчиненных строить загородный дом вместо несения воинской службы. Ему предъявлены обвинения по статье о превышении служебных полномочий военнослужащим, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.
По данным издания, задержанный являлся командиром батальона одной из бригад беспилотных систем с позывным "Вельбот".
"Комбат "Вельбот" регулярно избивал солдат своего подразделения, при этом используя электрошокер, который постоянно носил с собой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
При этом, пишут украинские журналисты, часть, в которой служил майор, комплектовалась в основном из вернувшихся из "самоволки" солдат, которых комбат "перевоспитывал" с помощью унижений. В частности, по данным источников "Страны", в подразделении майор повесил на двери в свой кабинет резиновый фаллоимитатор, которым обещал "наказывать" подчиненных за нарушения дисциплины.
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