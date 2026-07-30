СМИ: майор ВСУ, заставлявший солдат строить себе дом, избивал подчиненных

"Комбат "Вельбот" регулярно избивал солдат своего подразделения, при этом используя электрошокер, который постоянно носил с собой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".

При этом, пишут украинские журналисты, часть, в которой служил майор, комплектовалась в основном из вернувшихся из "самоволки" солдат, которых комбат "перевоспитывал" с помощью унижений. В частности, по данным источников "Страны", в подразделении майор повесил на двери в свой кабинет резиновый фаллоимитатор, которым обещал "наказывать" подчиненных за нарушения дисциплины.