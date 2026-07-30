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Депутат Рады: Драпатый уволил еще одного генерала, приближенного к Сырскому - РИА Новости, 30.07.2026
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17:14 30.07.2026
Депутат Рады: Драпатый уволил еще одного генерала, приближенного к Сырскому

Безуглая: Драпатый уволил еще одного приближенного к Сырскому генерала

© Фото : офис президента УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Драпатый отстранил от должности начальника командования сил логистики генерала Владимира Карпенко.
  • Вместо Карпенко начальником командования сил логистики ВСУ назначен Юрий Погребной.
  • Официальных заявлений об увольнении генерала Карпенко пока не было.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый отстранил от должности начальника командования сил логистики, генерала Владимира Карпенко, который был приближенным экс-главкома Александра Сырского, заявила в четверг депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
Она ранее в четверг сообщала, что Драпатый отстранил начальника штаба сухопутных войск, приближенного к Сырскому генерала Александра Грузевича.
"Драпатый отстранил правую руку Сырского – генерала Карпенко, возглавлявшего командование сил логистики ВСУ. Голод на позициях, потребность в вооружении и технике, которая не отвечала требованиям современной войны, но отвечала требованиям некоторых компаний. Частое безразличие к путям подвоза на фронте и защите логистических путей, сопротивление ремонту техники. Коррупция, покрывание, в том числе, и своего брата, возглавлявшего южное командование воздушных сил ВСУ", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Она добавила, что вместо Карпенко начальником командования сил логистики ВСУ назначен Юрий Погребной. Официальных заявлений об увольнении генерала пока не было.
Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах страны начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского.
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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