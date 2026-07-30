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ВСУ стали использовать больше мин против мирного населения, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.07.2026
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15:44 30.07.2026
ВСУ стали использовать больше мин против мирного населения, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ начали использовать новые виды боеприпасов против мирных жителей

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ стали использовать больше видов боеприпасов для дистанционного минирования гражданских объектов.
  • ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты в Кременском округе ЛНР, используя запрещенные противопехотные мины под условным названием "новый лепесток".
  • Рост количества мин, используемых ВСУ против мирных жителей, отмечается еженедельно, особенно в Херсонской области и ЛНР.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. ВСУ стали использовать больше видов боеприпасов против мирного населения, для дистанционного минирования гражданских объектов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Ранее он сообщил, что ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты в Кременском округе ЛНР, используя запрещенные противопехотные мины под условным названием "новый лепесток".
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"Это далеко не единственная новая противопехотная мина, которая используется Украиной в нарушение норм международного гуманитарного права, потому что используется в первую очередь против гражданского населения, минируются места массового посещения гражданских жителей, в том числе детей", - сказал Мирошник агентству.
По его словам, рост количества мин, используемых ВСУ против мирных жителей, отмечается еженедельно.
"Мы еженедельно отмечаем сейчас рост количества используемых различных видов мин, в основном для дистанционного минирования. Больше всего это касается Херсонской области. Сейчас новые виды применяемых противопехотных мин отмечены в ЛНР", - сказал посол.
Как отметил Мирошник, в 2025 году Украина заявила о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает производство и использование противопехотных мин.
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"Теперь Киев массово использует противопехотные мины и взрывные устройства для минирования гражданских объектов", — добавил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что еженедельно поступают сообщения о подрывах на украинских минах мирных жителей республики, что по своей сути является очередным военным преступлением Киева.
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