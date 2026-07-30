В Запорожской области при ночной атаке ВСУ на частный сектор погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ночной атаки ВСУ на частный сектор в Каменке-Днепровской в Запорожской области повреждены дома и линии коммуникаций.
- Один человек погиб.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один человек погиб в результате ночной атаки ВСУ на частный сектор в Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
"В результате ночной атаки противника на частный сектор города Каменка-Днепровская повреждены дома и линии коммуникаций. Один человек погиб", - говорится в сообщении.
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