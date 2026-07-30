Краткий пересказ от РИА ИИ Потери переданных Западом истребителей F-16 болезненны для Украины, пишет Tagesspiegel.

Газета отметила, что из примерно 80 обещанных самолетов до Украины дошли далеко не все.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Потери переданных Западом истребителей F-16 болезненны для Украины, пишет немецкая газета Потери переданных Западом истребителей F-16 болезненны для Украины, пишет немецкая газета Tagesspiegel

« "Потеря каждого F-16 — это серьезный удар для Киева, поскольку самостоятельно производить такие самолеты Украина не может, а из примерно 80 обещанных истребителей до сих пор далеко не все поступили в страну", — говорится в публикации.

Обозреватель назвал этот вид боевого самолета одним из особенно ценных для Украины

Накануне Воздушные силы ВСУ заявили о потере истребителя F-16 во время боевого задания по перехвату воздушных целей.

По информации зарубежных СМИ, в США признавали, что качество подготовки украинских пилотов оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение управлению F-16, невелико. При этом отмечалось, что сама система их подготовки достаточно скудна и для нее необходимо серьезное знание технического английского.

Еще одной проблемой называли техническое состояние этих самолетов: сообщалось, что некоторые страны НАТО передали истребители, которые собирались утилизировать, а Штаты отдавали на запчасти нерабочие F-16 со свалки авиатехники.