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"Cерьезный удар". В Германии забили тревогу после вчерашнего провала ВСУ - РИА Новости, 30.07.2026
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14:12 30.07.2026
"Cерьезный удар". В Германии забили тревогу после вчерашнего провала ВСУ

Tagesspiegel назвала крушение украинского F-16 серьезным ударом для Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС и зенитно-ракетный комплекс Patriot ВСУ
Истребители F-16 ВВС и зенитно-ракетный комплекс Patriot ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС и зенитно-ракетный комплекс Patriot ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потери переданных Западом истребителей F-16 болезненны для Украины, пишет Tagesspiegel.
  • Газета отметила, что из примерно 80 обещанных самолетов до Украины дошли далеко не все.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Потери переданных Западом истребителей F-16 болезненны для Украины, пишет немецкая газета Tagesspiegel.
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"Потеря каждого F-16 — это серьезный удар для Киева, поскольку самостоятельно производить такие самолеты Украина не может, а из примерно 80 обещанных истребителей до сих пор далеко не все поступили в страну", — говорится в публикации.
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Обозреватель назвал этот вид боевого самолета одним из особенно ценных для Украины.
Накануне Воздушные силы ВСУ заявили о потере истребителя F-16 во время боевого задания по перехвату воздушных целей.
По информации зарубежных СМИ, в США признавали, что качество подготовки украинских пилотов оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение управлению F-16, невелико. При этом отмечалось, что сама система их подготовки достаточно скудна и для нее необходимо серьезное знание технического английского.
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Еще одной проблемой называли техническое состояние этих самолетов: сообщалось, что некоторые страны НАТО передали истребители, которые собирались утилизировать, а Штаты отдавали на запчасти нерабочие F-16 со свалки авиатехники.
Как подчеркивал президент России Владимир Путин, они в любом случае не изменят ситуацию на поле боя и будут уничтожаться, как и любая другая западная техника на Украине.
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