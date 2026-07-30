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Новый главком ВСУ отстранил приближенного к Сырскому генерала - РИА Новости, 30.07.2026
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14:09 30.07.2026
Новый главком ВСУ отстранил приближенного к Сырскому генерала

Драпатый отстранил от должности начштаба сухопутных войск ВСУ Грузевича

© Фото : Сухопутные войска УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Сухопутные войска Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отстранил с должности начальника штаба сухопутных войск генерала Александра Грузевича.
  • Отстраненный генерал был приближенным к экс-главкому Сырскому.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отстранил с должности начальника штаба сухопутных войск, приближенного к экс-главкому Александру Сырскому генерала Александра Грузевича, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.
"Драпатый отстранил Грузевича - одного из ближайших к Сырскому генералов, идеолога "бусификации" (силовой мобилизации – ред.), противника камер наблюдения для ТЦК (военкоматов – ред.), вершину пирамиды поборов, неизменного начальника штаба Сухопутных войск", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
По данным открытых источников, должность начштаба сухопутных войск Грузевич занимает с 2022 года. До этого был командиром 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая участвовала в боевых действиях в Донбассе.
Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах страны начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского.
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