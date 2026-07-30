Новый главком ВСУ отстранил приближенного к Сырскому генерала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отстранил с должности начальника штаба сухопутных войск генерала Александра Грузевича.
- Отстраненный генерал был приближенным к экс-главкому Сырскому.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отстранил с должности начальника штаба сухопутных войск, приближенного к экс-главкому Александру Сырскому генерала Александра Грузевича, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.
"Драпатый отстранил Грузевича - одного из ближайших к Сырскому генералов, идеолога "бусификации" (силовой мобилизации – ред.), противника камер наблюдения для ТЦК (военкоматов – ред.), вершину пирамиды поборов, неизменного начальника штаба Сухопутных войск", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
По данным открытых источников, должность начштаба сухопутных войск Грузевич занимает с 2022 года. До этого был командиром 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая участвовала в боевых действиях в Донбассе.
Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах страны начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского.