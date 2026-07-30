Медведеву показали обломки сбитых беспилотников ВСУ

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Зампреду Совбеза РФ, председателю партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву на молодежном форуме под Ржевом Тверской области показали обломки сбитых беспилотников ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.

Медведеву показали обломки украинских беспилотников "Фурия" и "Лютый". Кроме того, он увидел обломки крупного беспилотника самолетного типа. На обломках сбитых беспилотников видны следы работы средств ПВО.