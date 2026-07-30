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Медведеву показали обломки сбитых беспилотников ВСУ - РИА Новости, 30.07.2026
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13:32 30.07.2026 (обновлено: 14:01 30.07.2026)
Медведеву показали обломки сбитых беспилотников ВСУ

Медведеву на форме под Ржевом показали обломки сбитых беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВстреча руководства "Единой России" с участниками молодежного форума "Гвардейск"
Встреча руководства Единой России с участниками молодежного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Встреча руководства "Единой России" с участниками молодежного форума "Гвардейск"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведеву на молодежном форуме под Ржевом показали обломки сбитых беспилотников ВСУ.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Зампреду Совбеза РФ, председателю партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву на молодежном форуме под Ржевом Тверской области показали обломки сбитых беспилотников ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
Медведев в четверг прибыл на площадку молодежного форума "Гвардейск" в Тверской области, недалеко от города Ржев. Форум собрал более 1,5 тысячи молодых людей из всех регионов России.
Медведеву показали обломки украинских беспилотников "Фурия" и "Лютый". Кроме того, он увидел обломки крупного беспилотника самолетного типа. На обломках сбитых беспилотников видны следы работы средств ПВО.
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