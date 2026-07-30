ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили пусковую установку ЗРК "Печора", а также нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.