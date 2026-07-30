ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России за сутки уничтожили пусковую установку ЗРК "Печора" и нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили пусковую установку ЗРК "Печора", а также нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Печора", нанесено поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Помимо этого, добавляется, нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18