В Горловке две мирных жительницы пострадали из-за атаки дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Две мирные жительницы Горловки в ДНР получили ранения.
- Ранения получены в результате атаки украинского беспилотника.
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Две жительницы Горловки в ДНР получили ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате атаки БПЛА ВФУ в Горловке ранены две мирные жительницы", – написал он в своем Telegram-канале.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.