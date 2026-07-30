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Над Курской областью за сутки сбили более 130 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 30.07.2026
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09:56 30.07.2026
Над Курской областью за сутки сбили более 130 беспилотников ВСУ

Над Курской областью за сутки сбили более 134 беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За минувшие сутки над Курской областью сбито более 130 украинских беспилотников различного типа.
  • ВСУ 131 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области, также 15 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, в результате чего в Курске пострадал один человек, повреждены автомобиль, фасад дома и забор в селе Песчаное, а также крыша ангара в Рыльске.
КУРСК, 30 июл - РИА Новости. Более 130 украинских беспилотников различного типа сбиты над Курской областью за минувшие сутки, 131 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 29 июля до 09.00 30 июля сбито 134 вражеских беспилотника различного типа. 131 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 15 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в городе Курске пострадал 26-летний мужчина, помощь оказана на месте. Поврежден автомобиль. В селе Песчаное Беловского района повреждены фасад дома и забор. В городе Рыльске повреждена крыша ангара", - сообщил Хинштейн.
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