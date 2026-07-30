ВСУ за сутки 59 раз атаковали Белгородскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки около 60 раз атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области.
- Сбиты и подавлены 97 беспилотников.
- Один мирный житель погиб, двое ранены.
БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки около 60 раз атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области, сбиты и подавлены 97 БПЛА, один мирный житель погиб, двое ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 59 раз атаковали территорию Белгородской области… Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 97 беспилотников сбиты и подавлены", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что противник произвел восемь обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и 15 округам.
"При террористическом ударе ВСУ в Краснояружском округе погиб мирный житель... В Белгороде и Шебекинском округе получили ранения два человека, среди которых ребенок. Пятнадцатилетний юноша госпитализирован в профильное отделение детской областной клинической больницы. По оценке врачей, его состояние оценивается как средней тяжести", - уточнил Шуваев.
Кроме того, по данным в канале оперштаба на платформе "Макс", в среду в больницу обратились двое мужчин, которые получили акубаротравмы в результате атак БПЛА 26 и 29 июля в Белгородском округе. После оказания помощи лечение продолжают амбулаторно, уточнили в штабе.
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