Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три штурмовые группы 71-й отдельной аэромобильной егерской бригады ВСУ попытались контратаковать южнее Иволжанского на Сумском направлении.
- В результате комплексного огневого поражения украинские группы понесли значительные потери.
- Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в Сумской области для защиты приграничных регионов РФ в 2026 году.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Три штурмовые группы 71-й отдельной аэромобильной егерской бригады ВСУ предприняли попытку контратаки южнее Иволжанского на Сумском направлении, однако понесли значительные потери в результате комплексного огневого поражения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, три группы 71-й аэромобильной бригады ВСУ были своевременно выявлены южнее Иволжанского.
"В результате комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена, несколько солдат ВСУ остались истекать кровью в лесном массиве", — сообщил собеседник агентства.
Сумская область – одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.