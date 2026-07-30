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ВСУ понесли потери при атаке на позиции ВС России в Сумской области - РИА Новости, 30.07.2026
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06:36 30.07.2026
ВСУ понесли потери при атаке на позиции ВС России в Сумской области

РИА Новости: ВСУ понесли потери при атаке на позиции ВС РФ в Сумской области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три штурмовые группы 71-й отдельной аэромобильной егерской бригады ВСУ попытались контратаковать южнее Иволжанского на Сумском направлении.
  • В результате комплексного огневого поражения украинские группы понесли значительные потери.
  • Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в Сумской области для защиты приграничных регионов РФ в 2026 году.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Три штурмовые группы 71-й отдельной аэромобильной егерской бригады ВСУ предприняли попытку контратаки южнее Иволжанского на Сумском направлении, однако понесли значительные потери в результате комплексного огневого поражения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, три группы 71-й аэромобильной бригады ВСУ были своевременно выявлены южнее Иволжанского.
"В результате комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена, несколько солдат ВСУ остались истекать кровью в лесном массиве", — сообщил собеседник агентства.
Сумская область – одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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