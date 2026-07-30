ВСУ понесли потери при атаке на позиции ВС России в Сумской области

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Три штурмовые группы 71-й отдельной аэромобильной егерской бригады ВСУ предприняли попытку контратаки южнее Иволжанского на Сумском направлении, однако понесли значительные потери в результате комплексного огневого поражения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.