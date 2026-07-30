Краткий пересказ от РИА ИИ Командование ВСУ перебросило на харьковское направление подразделения 92-го отдельного противотанкового батальона, признав неспособность 425-го и 475-го отдельных штурмовых полков сдержать продвижение российских войск.

Российская авиация и операторы ударных беспилотников нанесли удары по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Цуповка, Залютино и Карасевка.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило на харьковское направление подразделения 92-го отдельного противотанкового батальона, признав, что штурмовые полки самостоятельно не могут сдержать продвижение российских войск, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, командование ВСУ признало неспособность 425-го и 475-го отдельных штурмовых полков своими силами остановить продвижение вооруженных сил России

"В направлении Казачьей Лопани также подразделения 92-го отдельного противотанкового батальона, которые уже понесли потери", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что российская авиация и операторы ударных беспилотников нанесли удары по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Цуповка, Залютино и Карасевка, уничтожив военнослужащих 425-го и 475-го отдельных штурмовых полков.