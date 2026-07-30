Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили противотанковый батальон из-за потерь в Харьковской области - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 30.07.2026
ВСУ перебросили противотанковый батальон из-за потерь в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ перебросили 92-й батальон из-за потерь в Харьковской области

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование ВСУ перебросило на харьковское направление подразделения 92-го отдельного противотанкового батальона, признав неспособность 425-го и 475-го отдельных штурмовых полков сдержать продвижение российских войск.
  • Российская авиация и операторы ударных беспилотников нанесли удары по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Цуповка, Залютино и Карасевка.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило на харьковское направление подразделения 92-го отдельного противотанкового батальона, признав, что штурмовые полки самостоятельно не могут сдержать продвижение российских войск, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, командование ВСУ признало неспособность 425-го и 475-го отдельных штурмовых полков своими силами остановить продвижение вооруженных сил России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Военных ВСУ уничтожили при попытке выйти к бывшим позициям
Вчера, 06:33
"В направлении Казачьей Лопани также подразделения 92-го отдельного противотанкового батальона, которые уже понесли потери", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что российская авиация и операторы ударных беспилотников нанесли удары по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Цуповка, Залютино и Карасевка, уничтожив военнослужащих 425-го и 475-го отдельных штурмовых полков.
В 2026 году Харьковская область оставалась одним из ключевых участков боевых действий. По данным Минобороны России, подразделения группировки войск "Север" в течение года установили контроль над рядом населенных пунктов региона, включая Старицу, Зыбино, Покаляное, Нововасилевку и Охримовку.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Боевики ВСУ бросили позиции и сожгли тела сослуживцев в Сумской области
Вчера, 06:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала