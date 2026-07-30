Краткий пересказ от РИА ИИ Группа военнослужащих 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ была уничтожена при попытке выйти из лесного массива в районе села Садки.

Командование украинского подразделения не владело реальной обстановкой на данном участке фронта и ориентировалось на сведения из общедоступных информационных ресурсов.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Группа военнослужащих 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ была уничтожена при попытке выйти из лесного массива в районе села Садки к своим бывшим позициям у Могрицы на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В районе села Садки группа украинских националистов из состава 68-й оаэмбр пыталась выйти в направлении своих бывших позиций около Могрицы, где их встретили наши штурмовики", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что, согласно материалам радиоперехватов, командование украинского подразделения не владело реальной обстановкой на данном участке фронта и ориентировалось на сведения из общедоступных информационных ресурсов.