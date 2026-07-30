Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ оставили позиции в районе Малой Слободки в Сумской области, сообщили в силовых структурах.
- Перед этим они сожгли останки тел сослуживцев.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. ВСУ избавились от останков тел сослуживцев и бежали с позиций в районе Малой Слободки в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По полученным данным, речь идет о подразделениях 2-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны.
"Перед бегством украинские националисты сожгли останки собственных побратимов", — рассказал собеседник агентства.
На этом и Харьковском направлениях действует группировка войск "Север". По данным Минобороны, за сутки российские бойцы уничтожили до 200 боевиков ВСУ, танк, бронетранспортер, девять автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Богдана".
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