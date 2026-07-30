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Воробьев рассказал Путину о мерах поддержки пострадавших от атак БПЛА - РИА Новости, 30.07.2026
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13:11 30.07.2026 (обновлено: 14:26 30.07.2026)
Воробьев рассказал Путину о мерах поддержки пострадавших от атак БПЛА

Воробьев рассказал Путину о выплатах пострадавшим от атак БПЛА

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Подмосковья, пострадавшие от налетов БПЛА, получают компенсации в зависимости от ущерба, заявил Воробьев на встрече с Путиным.
  • Власти уделяют особое внимание защите критически важных объектов.
  • В регионе действуют 36 мер поддержки участников СВО и их семей.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жители Подмосковья, пострадавшие от налетов БПЛА, получают компенсации в зависимости от ущерба, заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.
"Террористические атаки, которые идут, <...> заставляют серьезно относиться к защите и заботе о тех, кто утратил имущество или получил ранения. У нас предусмотрены соответствующие выплаты", — рассказал он.
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Еще одна приоритетная задача — защита критически важных объектов, которой власти уделяют особое внимание, отметил Воробьев.
Кроме того, в Подмосковье действуют 36 мер поддержки участников СВО и их семей.
"Не нужно носить бумаги. Ты можешь не выходя из дома получить все льготы: это и земельный участок или выплаты за него, зубопротезирование, услуги такси — в общем, то, что ребята просили", — подчеркнул губернатор.
Также бойцы могут пройти реабилитацию, например, в "Ясенках" и центре имени А. И. Мещерякова, добавил он.
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Московская область (Подмосковье)Владимир ПутинРоссияАндрей ВоробьевПолитика
 
 
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