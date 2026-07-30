Воробьев рассказал Путину о мерах поддержки пострадавших от атак БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Подмосковья, пострадавшие от налетов БПЛА, получают компенсации в зависимости от ущерба, заявил Воробьев на встрече с Путиным.

Власти уделяют особое внимание защите критически важных объектов.

В регионе действуют 36 мер поддержки участников СВО и их семей.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Жители Подмосковья, пострадавшие от налетов БПЛА, получают компенсации в зависимости от ущерба, заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

"Террористические атаки, которые идут, <...> заставляют серьезно относиться к защите и заботе о тех, кто утратил имущество или получил ранения. У нас предусмотрены соответствующие выплаты", — рассказал он.

Еще одна приоритетная задача — защита критически важных объектов, которой власти уделяют особое внимание, отметил Воробьев

Кроме того, в Подмосковье действуют 36 мер поддержки участников СВО и их семей.

"Не нужно носить бумаги. Ты можешь не выходя из дома получить все льготы: это и земельный участок или выплаты за него, зубопротезирование, услуги такси — в общем, то, что ребята просили", — подчеркнул губернатор.