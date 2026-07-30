В Воронежской области автомобиль выехал на ж/д пути перед поездом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Воронежской области автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся локомотивом.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде станции Перелешино в 18:10 по московскому времени.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля, сход подвижного состава не произошел.

БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Автомобиль в Воронежской области выехал на железнодорожные пути перед приближающимся локомотивом, пострадали два человека, схода подвижного состава не произошло, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

Отмечается, что инцидент произошел в 18.10 (мск) на железнодорожном переезде станции Перелешино. Водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся локомотивом технического поезда.

"Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП в Воронежской области … По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля. Схода подвижного состава нет, на график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло", - говорится в Telegram-канале ЮВЖД.