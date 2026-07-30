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В Воронежской области автомобиль выехал на ж/д пути перед поездом - РИА Новости, 30.07.2026
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21:59 30.07.2026
В Воронежской области автомобиль выехал на ж/д пути перед поездом

Под Воронежем автомобиль выехал на ж/д пути перед поездом, 2-ое пострадали

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники Госавтоинспекции МВД
Сотрудники Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронежской области автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающимся локомотивом.
  • Инцидент произошел на железнодорожном переезде станции Перелешино в 18:10 по московскому времени.
  • В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля, сход подвижного состава не произошел.
БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Автомобиль в Воронежской области выехал на железнодорожные пути перед приближающимся локомотивом, пострадали два человека, схода подвижного состава не произошло, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
Отмечается, что инцидент произошел в 18.10 (мск) на железнодорожном переезде станции Перелешино. Водитель легковушки выехал на пути перед приближающимся локомотивом технического поезда.
"Выезд автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной ДТП в Воронежской области… По предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля. Схода подвижного состава нет, на график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло", - говорится в Telegram-канале ЮВЖД.
Машинист поезда, как подчеркнули в ЮВЖД, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
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