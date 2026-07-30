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В России изменится режим труда и отдыха водителей - РИА Новости, 30.07.2026
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09:04 30.07.2026 (обновлено: 11:03 30.07.2026)
В России изменится режим труда и отдыха водителей

В России с 1 сентября изменится режим труда и отдыха водителей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИнспектор ДПС проводит проверку
Инспектор ДПС проводит проверку - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Инспектор ДПС проводит проверку. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с 1 сентября вступят в силу новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей, установленные приказом Минтранса.
  • Максимальная продолжительность рабочего времени водителей должна составлять 40 часов в неделю, с возможностью расчета за один или три месяца при согласовании с профсоюзом.
  • Продолжительность отдыха водителей еженедельно должна составлять не менее 45 часов.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В России с осени заработают новые условия труда и отдыха для водителей, следует из приказа Минтранса, с которым ознакомилось РИА Новости.
Документ вступит в силу 1 сентября и будет действовать шесть лет.
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По новым правилам продолжительность рабочего времени водителя не может превышать 40 часов в неделю. При этом возможен суммированный учет за месяц, а при согласовании с профсоюзом — за три.
Длительность смены, как и раньше, ограничена десятью часами, но допускается ее продление на два часа при условии разделения рабочего дня на части. Кроме того, она может составлять до 12 часов для таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, связи, теле- и радиоканалов, для работающих вахтовым методом и при обслуживании руководителей организаций.
Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю, но этот срок можно сократить до 24 при условии компенсации неиспользованного времени. При этом период между выходными не может составлять больше семи суток.
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