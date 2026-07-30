Россияне смотрят более 50 процентов видео в соцсетях в рабочее время

Краткий пересказ от РИА ИИ Более половины просмотров видеоконтента в соцсетях у россиян приходится на рабочее время.

Социальные сети и мессенджеры занимают около 65% интернет-трафика, пик их активности приходится на рабочие часы.

Наблюдается рост популярности «Госуслуг» и увеличение активной аудитории банковских приложений и сервисов доставки еды.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Более половины просматриваемого россиянами видеоконтента в соцсетях приходится на рабочие часы - видео смотрят в фоновом режиме, в перерывах и в дороге, при этом к вечеру активность в интернете падает, выяснили для РИА Новости аналитики big data оператора T2.

"Несмотря на гипотезу, что видеосмотрение приходится на вечер, более половины просмотров происходит днем. Это значит, что видеоконтент остается востребованным и в рабочее время – в фоновом режиме, в перерывах и дороге. Вечером спад происходит во всех категориях", - следует из анализа активности потребителей в интернете.

При этом ближе к ночи растет потребление социальных сетей. Причем чем ближе к полуночи, тем активнее россияне общаются в интернете. В целом, соцсети и мессенджеры занимают наибольшую долю от всех интернет-сессий - около 65% трафика. Среди всех категорий интернет-сессий пик активности приходится на рабочие часы - около 70% от всего трафика.

Аналитики также заметили высокую взаимосвязь общения и развлекательного контента. Около 40% людей совмещают активность в мессенджерах с прослушиванием музыки или просмотром видео.

Кроме того, среди инсайтов - рост популярности "Госуслуг": доля активных абонентов за год выросла почти в 1,5 раза. Проверяют уведомления в сервисе в основном с утра – сессий на 3% больше, чем в развлекательных приложениях. "Госуслуги" обошли даже такие базовые сервисы, как доставка еды – 47% абонентов хотя бы раз в месяц заходят на портал, аналогичный показатель по доставке – 16%.

Несмотря на это на рынке доставки продуктов и супермаркетов второй год наблюдается значительный прирост активной месячной аудитории. Рост категории стимулируют крупнейшие игроки, а также сдвиг поведенческих привычек - второй год подряд растет среднее количество сервисов доставки еды на человека: 2,4 сервиса – в 2026, 2,1 – в 2024 году.