Лантратова помогла бойцу получить статус ветерана

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла бойцу, защищавшему Донбасс в 2014 году, получить статус ветерана боевых действий.

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока помогла разыскать командира батальона, который подтвердил участие ополченца в боевых действиях и выдал официальную справку.

Межведомственная комиссия вынесла положительное решение, официально установив факт участия ополченца в боевых действиях, и защитнику вручили удостоверение ветерана.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с коллегами в Севастополе и Луганской Народной Республике помогла бойцу, защищавшему Донбасс в 2014 году, получить статус ветерана боевых действий.

Она рассказала, что к омбудсмену Севастополя Павлу Буцаю , обратился боец, защищавший Донбасс. В 2014 году в ходе боевых действий в составе народного ополчения ЛНР мужчина получил тяжелое ранение и лишился руки. Однако на протяжении длительного времени он не мог самостоятельно подтвердить факт участия в боях для оформления официального статуса и положенных мер поддержки.

Тогда уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока помогла разыскать командира батальона, в котором служил ополченец. Командир подтвердил участие ополченца в боевых действиях и выдал официальную справку. Также нотариально заверили показания боевой медицинской сестры, спасавшей жизни ополченцев в 2014 году, отметила Лантратова.

"На основании собранных доказательств межведомственная комиссия вынесла положительное решение, официально установив факт участия ополченца в боевых действиях. Вопрос решен. Защитнику вручили долгожданное удостоверение ветерана", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".