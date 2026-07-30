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Лантратова помогла бойцу получить статус ветерана - РИА Новости, 30.07.2026
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12:05 30.07.2026
Лантратова помогла бойцу получить статус ветерана

Лантратова с омбудсменами помогла бойцу получить статус ветерана

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла бойцу, защищавшему Донбасс в 2014 году, получить статус ветерана боевых действий.
  • Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока помогла разыскать командира батальона, который подтвердил участие ополченца в боевых действиях и выдал официальную справку.
  • Межведомственная комиссия вынесла положительное решение, официально установив факт участия ополченца в боевых действиях, и защитнику вручили удостоверение ветерана.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с коллегами в Севастополе и Луганской Народной Республике помогла бойцу, защищавшему Донбасс в 2014 году, получить статус ветерана боевых действий.
Она рассказала, что к омбудсмену Севастополя Павлу Буцаю, обратился боец, защищавший Донбасс. В 2014 году в ходе боевых действий в составе народного ополчения ЛНР мужчина получил тяжелое ранение и лишился руки. Однако на протяжении длительного времени он не мог самостоятельно подтвердить факт участия в боях для оформления официального статуса и положенных мер поддержки.
Тогда уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока помогла разыскать командира батальона, в котором служил ополченец. Командир подтвердил участие ополченца в боевых действиях и выдал официальную справку. Также нотариально заверили показания боевой медицинской сестры, спасавшей жизни ополченцев в 2014 году, отметила Лантратова.
"На основании собранных доказательств межведомственная комиссия вынесла положительное решение, официально установив факт участия ополченца в боевых действиях. Вопрос решен. Защитнику вручили долгожданное удостоверение ветерана", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В сообщении она также поблагодарила уполномоченного по правам человека в Севастополе и омбудсмена ЛНР за оперативное решение вопроса.
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Яна ЛантратоваЛуганская Народная РеспубликаСевастопольДонбасс
 
 
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