Вертолет МЧС прибыл в Пензенскую область для тушения пожара на складе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вертолет МЧС прибыл на помощь пожарным, которые тушат склад Wildberries в Пензенской области после атаки дронов ВСУ.
- Он оборудован специальной емкостью для забора воды и доставки ее в очаг возгорания.
САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Вертолет МЧС РФ прибыл на помощь пожарным, которые тушат склад Wildberries в Пензенской области после атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее глава региона информировал, что БПЛА атаковали склад Wildberries, 226 сотрудников эвакуировано. По его словам, на территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем на площади 62 тысячи квадратных метров. Всего пострадали 4 человека, трое отпущены из больницы, один остается под наблюдением врачей.
"На помощь пензенским пожарным, которые борются с горением логистического центра, прибыл вертолет МЧС России. Он оборудован специальной емкостью для забора воды и доставки ее в очаг пожара. Преимущество воздушного судна в том, что оно способно работать в зонах, недоступных для наземной техники", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".