Родригес указала на ошибку Мадуро во внешней политике

В начале января США провели операцию, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле были атакованы с воздуха, а президент Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле. После этого по результатам контактов на различных уровнях Вашингтон и Каракас начали восстанавливать отношения во всех сферах.