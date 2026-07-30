Родригес указала на ошибку Мадуро во внешней политике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес назвала ошибкой президента Николаса Мадуро закрытость страны во внешней политике.
- Родригес заявила, что Венесуэла движется "к новым отношениям" с США.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес назвала ошибкой президента Николаса Мадуро закрытость страны во внешней политике.
"Нам следовало быть более открытыми в геополитическом плане... Я считаю, что международные отношения Венесуэлы должны быть более открытыми и разнообразными. Я также понимаю, что на Венесуэлу оказывалось большое давление. Так что я считаю, что это была ошибка", - заявила Родригес в интервью журналу Time, отвечая на вопрос о том, в чем, по ее мнению, заключалась самая большая ошибка Мадуро.
По ее словам, Венесуэла движется "к новым отношениям" с США.
В начале января США провели операцию, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле были атакованы с воздуха, а президент Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле. После этого по результатам контактов на различных уровнях Вашингтон и Каракас начали восстанавливать отношения во всех сферах.
По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном.
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