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Родригес указала на ошибку Мадуро во внешней политике - РИА Новости, 30.07.2026
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17:13 30.07.2026
Родригес указала на ошибку Мадуро во внешней политике

Дельси Родригес назвала закрытость Венесуэлы во внешней политике ошибкой Мадуро

© AP Photo / Ariana CubillosНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Николас Мадуро. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес назвала ошибкой президента Николаса Мадуро закрытость страны во внешней политике.
  • Родригес заявила, что Венесуэла движется "к новым отношениям" с США.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес назвала ошибкой президента Николаса Мадуро закрытость страны во внешней политике.
"Нам следовало быть более открытыми в геополитическом плане... Я считаю, что международные отношения Венесуэлы должны быть более открытыми и разнообразными. Я также понимаю, что на Венесуэлу оказывалось большое давление. Так что я считаю, что это была ошибка", - заявила Родригес в интервью журналу Time, отвечая на вопрос о том, в чем, по ее мнению, заключалась самая большая ошибка Мадуро.
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По ее словам, Венесуэла движется "к новым отношениям" с США.
В начале января США провели операцию, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле были атакованы с воздуха, а президент Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле. После этого по результатам контактов на различных уровнях Вашингтон и Каракас начали восстанавливать отношения во всех сферах.
По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе, доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном.
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