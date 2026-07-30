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Ливанский банкир объявлен в розыск после ужина с Нетаньяху - РИА Новости, 30.07.2026
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01:17 30.07.2026
Ливанский банкир объявлен в розыск после ужина с Нетаньяху

Банкира Сахнави объявили в розыск в Ливане после ужина с Нетаньяху

© AP Photo / Ronen ZvulunБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный прокурор Ливана Ахмед Рами аль-Хадж распорядился объявить ливанского банкира Антуана Сахнави в розыск сроком на 30 дней по обвинению во взаимодействии с Израилем и нарушении закона о бойкоте.
  • Анализ технического бюро информации подтвердил подлинность фотографии, на которой Сахнави находится за одним столом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
  • По истечении 30 дней материалы могут быть переданы военному суду для решения вопроса о выдаче ордера на арест.
БЕЙРУТ, 30 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор Ливана Ахмед Рами аль-Хадж распорядился объявить в розыск ливанского банкира Антуана Сахнави по подозрению во взаимодействии с Израилем и нарушении закона о его бойкоте, передает ливанское национальное агентство NNA.
В Ливане в 1955 году был принят закон о бойкоте Израиля, который запрещает физическим и юридическим лицам напрямую или через посредников заключать соглашения и осуществлять любые торговые, финансовые и иные операции с гражданами, компаниями и учреждениями Израиля. За нарушение закона может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.
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"Генеральный прокурор при Кассационном суде судья Ахмед Рами аль-Хадж распорядился объявить Антуана Сахнави в розыск сроком на 30 дней по обвинению во взаимодействии с израильским противником и нарушении закона о бойкоте Израиля", — передает агентство.
Согласно заявлению прокурора, анализ, проведенный техническим бюро информации, подтвердил, что распространенная в социальных сетях фотография, на которой Сахнави находится за одним столом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, является подлинной и не подвергалась цифровому редактированию или изменениям с использованием искусственного интеллекта.
Ранее группа из 20 ливанских адвокатов подала в генеральную прокуратуру заявление с требованием расследовать встречу Сахнави с Нетаньяху в Вашингтоне. Банкира обвинили во взаимодействии с Израилем, государственной измене и совершении преступлений против государственной безопасности.
Согласно ливанским законам, по истечении 30 дней материалы могут быть переданы военному суду для решения вопроса о выдаче ордера на арест.
Ливанский банкир и кинопродюсер Сахнави является председателем совета директоров ливанской банковской группы SGBL. Последние годы он преимущественно проживает в США вместе с бывшем заместителем спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Морган Ортагус, не состоя официально в браке.
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