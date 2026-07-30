Ливанский банкир объявлен в розыск после ужина с Нетаньяху

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный прокурор Ливана Ахмед Рами аль-Хадж распорядился объявить ливанского банкира Антуана Сахнави в розыск сроком на 30 дней по обвинению во взаимодействии с Израилем и нарушении закона о бойкоте.

Анализ технического бюро информации подтвердил подлинность фотографии, на которой Сахнави находится за одним столом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По истечении 30 дней материалы могут быть переданы военному суду для решения вопроса о выдаче ордера на арест.

БЕЙРУТ, 30 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор Ливана Ахмед Рами аль-Хадж распорядился объявить в розыск ливанского банкира Антуана Сахнави по подозрению во взаимодействии с Израилем и нарушении закона о его бойкоте, передает ливанское национальное агентство Генеральный прокурор Ливана Ахмед Рами аль-Хадж распорядился объявить в розыск ливанского банкира Антуана Сахнави по подозрению во взаимодействии с Израилем и нарушении закона о его бойкоте, передает ливанское национальное агентство NNA

Ливане в 1955 году был принят закон о бойкоте Израиля , который запрещает физическим и юридическим лицам напрямую или через посредников заключать соглашения и осуществлять любые торговые, финансовые и иные операции с гражданами, компаниями и учреждениями Израиля. За нарушение закона может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

"Генеральный прокурор при Кассационном суде судья Ахмед Рами аль-Хадж распорядился объявить Антуана Сахнави в розыск сроком на 30 дней по обвинению во взаимодействии с израильским противником и нарушении закона о бойкоте Израиля", — передает агентство.

Согласно заявлению прокурора, анализ, проведенный техническим бюро информации, подтвердил, что распространенная в социальных сетях фотография, на которой Сахнави находится за одним столом с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, является подлинной и не подвергалась цифровому редактированию или изменениям с использованием искусственного интеллекта.

Ранее группа из 20 ливанских адвокатов подала в генеральную прокуратуру заявление с требованием расследовать встречу Сахнави с Нетаньяху в Вашингтоне. Банкира обвинили во взаимодействии с Израилем, государственной измене и совершении преступлений против государственной безопасности.

Согласно ливанским законам, по истечении 30 дней материалы могут быть переданы военному суду для решения вопроса о выдаче ордера на арест.