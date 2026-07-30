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Россия увеличила вылов устриц до рекорда - РИА Новости, 30.07.2026
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07:33 30.07.2026 (обновлено: 19:44 30.07.2026)
Россия увеличила вылов устриц до рекорда

РИА Новости: Россия в 2024 году выловила 5,6 тысяч тонн устриц

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМорепродукты
Морепродукты - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия по итогам 2024 года увеличила вылов устриц до рекордных 5,6 тысячи тонн.
  • Китай занял первое место по объему улова устриц с результатом 7,3 миллиона тонн.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия по итогам 2024 года увеличила вылов устриц до рекордных 5,6 тысячи тонн, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые проанализировало РИА Новости.
Организация публикует актуальные данные с временным лагом. Результат 2024 года стал рекордным за всю историю наблюдений, рост в годовом выражении составил почти 10%.
По итогам отчетного года Россия заняла 14-е место в мире по добыче устриц.
Лидирует с существенным отрывом Китай (7,3 миллиона тонн), за год увеличивший вылов на 8,7%. В первую тройку по объему улова в 2024 году также вошли Южная Корея (325,3 тысячи тонн, -2%) и США (209,2 тысячи тонн, -3,5%).
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