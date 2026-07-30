Россия увеличила вылов устриц до рекорда

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия по итогам 2024 года увеличила вылов устриц до рекордных 5,6 тысячи тонн, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые проанализировало РИА Новости.

Организация публикует актуальные данные с временным лагом. Результат 2024 года стал рекордным за всю историю наблюдений, рост в годовом выражении составил почти 10%.