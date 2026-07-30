Эксперт призвал ввести в школах уроки безопасности в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ IT-эксперт Зыков заявил, что в российских школах необходимо ввести уроки безопасности в интернете.

Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность.

По мнению эксперта, детям необходимо объяснять, как работают манипуляции и вербовка в интернете, и учить их распознавать их.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уроки безопасности в интернете необходимо ввести в российских школах, чтобы предостеречь детей от мошенников и вербовщиков, скрывающихся в социальных сетях, заявил РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков.

В среду ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность. В настоящее время у сервиса почти 13,7 миллиона пользователей в месяц, причем пользоваться им могут и подростки моложе 18 лет.

"Важное тут не в том, чтобы запретить детям очередной бот. Критически необходимо начать преподавать уроки безопасности жизнедеятельности в интернете. Их нужно было вводить в школах еще вчера", - сказал Зыков.

По мнению эксперта, детям необходимо объяснять, как незнакомцы втираются в доверие, как работают социальная инженерия, романтический обман, шантаж и вербовка, почему нельзя передавать посторонним геолокацию, документы, банковские реквизиты и интимный контент.