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Эксперт призвал ввести в школах уроки безопасности в интернете - РИА Новости, 30.07.2026
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10:39 30.07.2026
Эксперт призвал ввести в школах уроки безопасности в интернете

IT-эксперт Зыков: уроки безопасности в интернете необходимо ввести в школах

© РИА Новости / Владимир АстапковичУченики школы
Ученики школы - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Ученики школы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • IT-эксперт Зыков заявил, что в российских школах необходимо ввести уроки безопасности в интернете.
  • Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность.
  • По мнению эксперта, детям необходимо объяснять, как работают манипуляции и вербовка в интернете, и учить их распознавать их.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уроки безопасности в интернете необходимо ввести в российских школах, чтобы предостеречь детей от мошенников и вербовщиков, скрывающихся в социальных сетях, заявил РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков.
В среду ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими молодыми людьми и обманом втягивали их в террористическую деятельность. В настоящее время у сервиса почти 13,7 миллиона пользователей в месяц, причем пользоваться им могут и подростки моложе 18 лет.
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"Важное тут не в том, чтобы запретить детям очередной бот. Критически необходимо начать преподавать уроки безопасности жизнедеятельности в интернете. Их нужно было вводить в школах еще вчера", - сказал Зыков.
По мнению эксперта, детям необходимо объяснять, как незнакомцы втираются в доверие, как работают социальная инженерия, романтический обман, шантаж и вербовка, почему нельзя передавать посторонним геолокацию, документы, банковские реквизиты и интимный контент.
"Задача взрослых - не просто закрыть ребенку доступ к очередному сервису, а научить его распознавать манипуляцию до того, как она приведет к реальным последствиям. А сейчас у нас с профилактикой очень плохо", - заключил специалист.
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