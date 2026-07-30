На ВДНХ показали гибридный кроссовер UMO 8

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гибридный кроссовер UMO 8 совместной разработки «Яндекса» и компании «Эм Рус» впервые представлен на выставке «Про Движение» на ВДНХ.
- UMO 8 — это полноразмерный кроссовер с гибридной силовой установкой мощностью 340 лошадиных сил, его стоимость начинается от 5 миллионов рублей.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гибридный кроссовер UMO 8 совместной разработки "Яндекса" и компании "Эм Рус" впервые показали широкой публике на выставке "Про Движение" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
Гибрид UMO 8 был анонсирован в начале июня, он представляет собой полноразмерный кроссовер с гибридной силовой установкой совокупной мощностью 340 лошадиных сил.
© РИА НовостиГибридный кроссовер UMO 8
© РИА Новости
Гибридный кроссовер UMO 8
На сайте бренда в июне сообщалось, что модель будет стоить от 5 миллионов рублей.
UMO - новая российская марка гибридных и электрических автомобилей. Первой моделью бренда стал электромобиль UMO 5, производство которого ведется с конца февраля 2026 года на заводе "Москвич".
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