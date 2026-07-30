На ВДНХ показали гибридный кроссовер UMO 8

Краткий пересказ от РИА ИИ Гибридный кроссовер UMO 8 совместной разработки «Яндекса» и компании «Эм Рус» впервые представлен на выставке «Про Движение» на ВДНХ.

UMO 8 — это полноразмерный кроссовер с гибридной силовой установкой мощностью 340 лошадиных сил, его стоимость начинается от 5 миллионов рублей.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Гибридный кроссовер UMO 8 совместной разработки "Яндекса" и компании "Эм Рус" впервые показали широкой публике на выставке "Про Движение" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.

Гибрид UMO 8 был анонсирован в начале июня, он представляет собой полноразмерный кроссовер с гибридной силовой установкой совокупной мощностью 340 лошадиных сил.

© РИА Новости Гибридный кроссовер UMO 8 © РИА Новости Гибридный кроссовер UMO 8

На сайте бренда в июне сообщалось, что модель будет стоить от 5 миллионов рублей.