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В Челябинске не подтвердили факт укуса женщины ядовитым пауком - РИА Новости, 30.07.2026
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20:37 30.07.2026
В Челябинске не подтвердили факт укуса женщины ядовитым пауком

Минздрав Челябинской области: факт укуса женщины ядовитым пауком не подтвердился

© Public domain/K. Korlevic Паук-каракурт
Паук-каракурт - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Public domain/K. Korlevic
Паук-каракурт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Telegram-каналах появилась информация об укусе женщины пауком-каракуртом в поле под Челябинском.
  • После обследования пациентки челябинскими врачами факт укуса паука не подтвердился.
  • Южноуральские токсикологи просят жителей не поддаваться панике и напоминают о мерах безопасности при нахождении в природных зонах.
ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл - РИА Новости. Укус женщины ядовитым пауком в Челябинске не подтвердился, ей оказывается вся необходимая помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
В Telegram-каналах появилась информация, что женщина заявила о нападении на нее смертельно опасного каракурта - якобы этот паук ее укусил в поле под Челябинском, где она гуляла с дочкой. Женщина почувствовала сильную боль и жжение под мышкой, будто ее укололи иглой, и заметила на себе черно-красного паука, похожего на ядовитую вдову, и стряхнула его. Ее госпитализировали.
"Пациентка была обследована челябинскими врачами, оказывается вся необходимая помощь. После проведения исследования факт укуса паука не подтвердился", - сказали в пресс-службе.
Южноуральские токсикологи просят жителей не поддаваться панике, так как встретить паука-каракурта в Челябинской области крайне сложно, уточнили в ведомстве.
"Однако не стоит забывать о мерах безопасности при нахождении в лесах, горной и лесопарковых зонах", - добавили в минздраве.
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