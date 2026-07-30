В Челябинске не подтвердили факт укуса женщины ядовитым пауком

В Telegram-каналах появилась информация, что женщина заявила о нападении на нее смертельно опасного каракурта - якобы этот паук ее укусил в поле под Челябинском, где она гуляла с дочкой. Женщина почувствовала сильную боль и жжение под мышкой, будто ее укололи иглой, и заметила на себе черно-красного паука, похожего на ядовитую вдову, и стряхнула его. Ее госпитализировали.