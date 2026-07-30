В Челябинске не подтвердили факт укуса женщины ядовитым пауком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Telegram-каналах появилась информация об укусе женщины пауком-каракуртом в поле под Челябинском.
- После обследования пациентки челябинскими врачами факт укуса паука не подтвердился.
- Южноуральские токсикологи просят жителей не поддаваться панике и напоминают о мерах безопасности при нахождении в природных зонах.
ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл - РИА Новости. Укус женщины ядовитым пауком в Челябинске не подтвердился, ей оказывается вся необходимая помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
В Telegram-каналах появилась информация, что женщина заявила о нападении на нее смертельно опасного каракурта - якобы этот паук ее укусил в поле под Челябинском, где она гуляла с дочкой. Женщина почувствовала сильную боль и жжение под мышкой, будто ее укололи иглой, и заметила на себе черно-красного паука, похожего на ядовитую вдову, и стряхнула его. Ее госпитализировали.
"Пациентка была обследована челябинскими врачами, оказывается вся необходимая помощь. После проведения исследования факт укуса паука не подтвердился", - сказали в пресс-службе.
Южноуральские токсикологи просят жителей не поддаваться панике, так как встретить паука-каракурта в Челябинской области крайне сложно, уточнили в ведомстве.
"Однако не стоит забывать о мерах безопасности при нахождении в лесах, горной и лесопарковых зонах", - добавили в минздраве.