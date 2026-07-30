ЕС продлил временную защиту для украинцев еще на год, пишут СМИ

«

"Европейский Союз окончательно утвердил продление временной защиты для украинцев еще на год. Письменная процедура по продлению срока действия временной защиты успешно завершилась сегодня после обеда, поэтому эту меру можно считать принятой", — приводит слова чиновника телеканал на своем сайте.