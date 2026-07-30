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ЕС продлил временную защиту для украинцев еще на год, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2026
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23:40 30.07.2026
ЕС продлил временную защиту для украинцев еще на год, пишут СМИ

Евросоюз утвердил продление временной защиты для граждан Украины еще на год

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз утвердил продление временной защиты для граждан Украины еще на год.
  • Страны ЕС обсуждают возможность пересмотра директивы о временной защите, в частности, вариант ограничения ее действия для украинских мужчин призывного возраста.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Евросоюз утвердил продление временной защиты для граждан Украины еще на год, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на чиновника в ЕС.
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"Европейский Союз окончательно утвердил продление временной защиты для украинцев еще на год. Письменная процедура по продлению срока действия временной защиты успешно завершилась сегодня после обеда, поэтому эту меру можно считать принятой", — приводит слова чиновника телеканал на своем сайте.
По данным телеканала, 1 июня стало известно, что страны ЕС обсуждают возможность пересмотра директивы о временной защите, в частности, вариант ограничения его действия для украинских мужчин призывного возраста. Речь идет о потенциальных изменениях, которые могут касаться только новых заявителей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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