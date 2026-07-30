Краткий пересказ от РИА ИИ На Украине прошли митинги в поддержку Михаила Федорова и против Александра Сырского на фоне отставки Федорова с должности министра обороны.

Представитель российских силовых структур считает митинги постановочными и организованными националистами при поддержке западных стран.

Призывы к участию в акциях отмечены в социальных сетях ряда националистических организаций, запрещенных в РФ или имеющих националистическую направленность.

ЛУГАНСК, 30 июл — РИА Новости. "Картонные митинги" на Украине против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны организованы националистами по методичкам Запада, которые недовольны тем, что на фронт с его отставкой перестали принудительно мобилизировать всех подряд, сообщила РИА Новости представитель российских силовых структур.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.

« "С момента назначения Федорова на должность министра обороны Украины на фронт "в виде мяса" шли все. Шли инвалиды, на костылях, кто болел, даже забирали мужчин, которым уже 60+. Для того чтобы снять социальное напряжение, которое возникло на территории Украины, Зеленский снял с должности Федорова. Данное решение не понравилось националистическим подразделениям Украины, и они выступили с картонным митингом", — рассказала собеседник агентства.

Она уточнила, что прослеживается ряд признаков, которые свидетельствуют о том, что митинги постановочные.

"Мы видим и делаем выводы о том, что это четко поставленная, спланированная акция. Акция эта была при поддержке праворадикально настроенных граждан и курируется непосредственно западными странами, либо США", — считает представитель силового ведомства.

Собеседник агентства уточнила, что призывы к участию в акциях отмечены в социальных сетях таких организаций, как запрещенные в РФ террористические организации "Правый сектор"*, "Права молодь"*, а также "Била варта"*, "Белый сектор Харьков"*, "Белый феникс"*.

* Запрещенная в России террористическая организация

« "Данные акции сделаны, как под копирку, по методичкам. Также видно, что это все люди молодые, это определенная возрастная категория: студенты либо какие-то представители националистических подразделений. Данную молодежь привозят на автобусах в четко поставленное время. Люди постояли час-два, сложили картонку, либо их выкинули и уехали", — сообщила представитель силовых структур.

По ее словам, все акции построены по определенному сценарию, который изложен в западных методичках по организации массовых протестов.