Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали, кто стоит за "картонными митингами" на Украине - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:52 30.07.2026
Силовики рассказали, кто стоит за "картонными митингами" на Украине

РИА Новости: силовики рассказали, кто стоит за "картонными митингами" на Украине

© Фото : соцсетиМитинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины
Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : соцсети
Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине прошли митинги в поддержку Михаила Федорова и против Александра Сырского на фоне отставки Федорова с должности министра обороны.
  • Представитель российских силовых структур считает митинги постановочными и организованными националистами при поддержке западных стран.
  • Призывы к участию в акциях отмечены в социальных сетях ряда националистических организаций, запрещенных в РФ или имеющих националистическую направленность.
ЛУГАНСК, 30 июл — РИА Новости. "Картонные митинги" на Украине против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны организованы националистами по методичкам Запада, которые недовольны тем, что на фронт с его отставкой перестали принудительно мобилизировать всех подряд, сообщила РИА Новости представитель российских силовых структур.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Сырский угрожает наказанием боевикам ВСУ, поддержавшим Федорова
17 июля, 14:32
«
"С момента назначения Федорова на должность министра обороны Украины на фронт "в виде мяса" шли все. Шли инвалиды, на костылях, кто болел, даже забирали мужчин, которым уже 60+. Для того чтобы снять социальное напряжение, которое возникло на территории Украины, Зеленский снял с должности Федорова. Данное решение не понравилось националистическим подразделениям Украины, и они выступили с картонным митингом", — рассказала собеседник агентства.
Она уточнила, что прослеживается ряд признаков, которые свидетельствуют о том, что митинги постановочные.
"Мы видим и делаем выводы о том, что это четко поставленная, спланированная акция. Акция эта была при поддержке праворадикально настроенных граждан и курируется непосредственно западными странами, либо США", — считает представитель силового ведомства.
Собеседник агентства уточнила, что призывы к участию в акциях отмечены в социальных сетях таких организаций, как запрещенные в РФ террористические организации "Правый сектор"*, "Права молодь"*, а также "Била варта"*, "Белый сектор Харьков"*, "Белый феникс"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Украинских националистов используют в "картонном майдане", заявили силовики
20 июля, 19:40
«
"Данные акции сделаны, как под копирку, по методичкам. Также видно, что это все люди молодые, это определенная возрастная категория: студенты либо какие-то представители националистических подразделений. Данную молодежь привозят на автобусах в четко поставленное время. Люди постояли час-два, сложили картонку, либо их выкинули и уехали", — сообщила представитель силовых структур.
По ее словам, все акции построены по определенному сценарию, который изложен в западных методичках по организации массовых протестов.
"Существует организация USAID (United States Agency for International Development — ред.), которая полностью контролировала все медиа и СМИ на территории Украины. Они проводили обучение для журналистов. На данный момент эта организация ушла в тень, но у нас есть все основания полагать, что она может быть причастна к организации митингов на территории Украины", — сообщила собеседник агентства.
Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Протесты против отставки министра обороны Украины могут стать бессрочными
20 июля, 15:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныПравый сектор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала