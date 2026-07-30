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В Тернополе сотрудники военкомата силой мобилизовали мужчину - РИА Новости, 30.07.2026
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В Тернополе сотрудники военкомата силой мобилизовали мужчину

Сотрудники военкомата в Тернополе силой вытащили мужчину из авто и мобилизовали

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четверо сотрудников военкомата в Тернополе силой вытащили мужчину из автомобиля.
  • Полицейский не реагировал на незаконное применение силы со стороны сотрудников военкомата.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Четверо сотрудников военкомата в Тернополе на западе Украины силой вытащили мужчину из собственного автомобиля и мобилизовали, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Четверо сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) в Тернополе вытащили мужчину из автомобиля посреди дороги, после чего взяли за руки и ноги и отнесли в свой микроавтобус. Находившийся рядом полицейский на незаконное применение силы военкомами не реагировал", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
На опубликованном "Страной" видео женщины попытались помешать силовой мобилизации, однако им это не удалось, и мужчину увезли в микроавтобусе.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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