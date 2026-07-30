Краткий пересказ от РИА ИИ Четверо сотрудников военкомата в Тернополе силой вытащили мужчину из автомобиля.

Полицейский не реагировал на незаконное применение силы со стороны сотрудников военкомата.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Четверо сотрудников военкомата в Тернополе на западе Украины силой вытащили мужчину из собственного автомобиля и мобилизовали, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Четверо сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) в Тернополе вытащили мужчину из автомобиля посреди дороги, после чего взяли за руки и ноги и отнесли в свой микроавтобус. Находившийся рядом полицейский на незаконное применение силы военкомами не реагировал", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

На опубликованном "Страной" видео женщины попытались помешать силовой мобилизации, однако им это не удалось, и мужчину увезли в микроавтобусе.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.