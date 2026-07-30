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В Киеве подали в суд на родителей подростков, танцевавших под русскую песню - РИА Новости, 30.07.2026
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21:49 30.07.2026
В Киеве подали в суд на родителей подростков, танцевавших под русскую песню

В Киеве подали в суд на родителей подростков, танцевавших под музыку на русском

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Фастовском районе две 15-летние девушки танцевали под музыку на русском языке на фоне фотографий погибших на аллее славы и снимали это на видео.
  • На родителей девушек составлены административные материалы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, дело будет направлено в суд.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Подростки в Киеве танцевали под музыку на русском языке, на их родителей подали в суд, сообщает главное управление национальной полиции в Киевской области.
"В Фастовском районе две девушки танцевали под музыку (на русском языке – ред.) на фоне фотографий погибших, размещенных на аллее славы и снимали это на видео… Полицейские установили участниц инцидента, ими оказались две 15-летние местные жительницы. Правоохранители составили на родителей несовершеннолетних административные материалы за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
Утверждается, что материалы дела будут направлены в суд для принятия решения согласно действующему законодательству.
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