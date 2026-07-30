В Киеве подали в суд на родителей подростков, танцевавших под русскую песню

Краткий пересказ от РИА ИИ В Фастовском районе две 15-летние девушки танцевали под музыку на русском языке на фоне фотографий погибших на аллее славы и снимали это на видео.

На родителей девушек составлены административные материалы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, дело будет направлено в суд.

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Подростки в Киеве танцевали под музыку на русском языке, на их родителей подали в суд, сообщает главное управление национальной полиции в Киевской области.

"В Фастовском районе две девушки танцевали под музыку (на русском языке – ред.) на фоне фотографий погибших, размещенных на аллее славы и снимали это на видео… Полицейские установили участниц инцидента, ими оказались две 15-летние местные жительницы. Правоохранители составили на родителей несовершеннолетних административные материалы за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

Утверждается, что материалы дела будут направлены в суд для принятия решения согласно действующему законодательству.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией , в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.