Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в Службе безопасности Украины.

Новым начальником центра специальных операций «А» СБУ назначен бригадный генерал Олег Федоров.

Зеленский уволил временных и назначил постоянных начальников управления СБУ в восьми областях Украины.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в Службе безопасности Украины, а также назначил новым начальником центра специальных операций "А" СБУ бригадного генерала Олега Федорова вместо Евгения Хмары, который исполняет обязанности министра обороны.

В рамках кадровых перестановок в СБУ Зеленский также уволил временных и назначил постоянных начальников управления СБУ в восьми украинских областях — Черновицкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Львовской, Тернопольской, Николаевской и Житомирской.

Также Зеленский назначил нового заместителя своего офиса. Им стал Алексей Соболев, который ранее исполнял обязанности министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Соболев также входил в состав украинской делегации во время переговоров между Украиной и США в Женеве в феврале 2026 года.