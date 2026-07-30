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Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ - РИА Новости, 30.07.2026
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20:08 30.07.2026 (обновлено: 20:41 30.07.2026)
Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ

Зеленский назначил нового начальника центра спецопераций "А" СБУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в Службе безопасности Украины.
  • Новым начальником центра специальных операций «А» СБУ назначен бригадный генерал Олег Федоров.
  • Зеленский уволил временных и назначил постоянных начальников управления СБУ в восьми областях Украины.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в Службе безопасности Украины, а также назначил новым начальником центра специальных операций "А" СБУ бригадного генерала Олега Федорова вместо Евгения Хмары, который исполняет обязанности министра обороны.
"Назначить Федорова Олега Зиновьевича начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины", — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.
В рамках кадровых перестановок в СБУ Зеленский также уволил временных и назначил постоянных начальников управления СБУ в восьми украинских областях — Черновицкой, Сумской, Полтавской, Черкасской, Львовской, Тернопольской, Николаевской и Житомирской.
Также Зеленский назначил нового заместителя своего офиса. Им стал Алексей Соболев, который ранее исполнял обязанности министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Соболев также входил в состав украинской делегации во время переговоров между Украиной и США в Женеве в феврале 2026 года.
Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и Минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах страны начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил Евгению Хмаре.
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